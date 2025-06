PS5 i PS5 Pro dostaną zupełnie nowy tryb. Handheld coraz bardziej prawdopodobny

Nowy tryb deweloperski dla konsol Sony wywołał falę spekulacji. Jeśli przecieki są prawdziwe, to możemy szykować się na nową przenośną konsolę PlayStation.

Tryb low power do PS5 to ukłon w stronę handhelda?

Znany z wcześniejszych przecieków YouTuber Moore’s Law Is Dead dotarł do nowych dokumentów Sony. Wynika z nich, że zarówno PS5, jak i PS5 Pro, otrzymają specjalny „low power mode”, tryb ograniczający zużycie energii podczas działania gier. Redukcja ma dotyczyć CPU, GPU, pamięci RAM i nawet dźwięku 3D. Wszystko po to, by gry mogły działać mniej zasobożernie.

MLID twierdzi, że to nie przypadek. Według niego Sony testuje w ten sposób profil wydajności przygotowany z myślą o nadchodzącym handheldzie, o którym coraz więcej się mówi. W tym trybie PS5 Pro będzie działać tylko na 36 jednostkach obliczeniowych, a np. PSVR i PSSR mają być kompletnie wyłączone.

Drugie źródło, informator Kepler_L2, potwierdza teorię, wskazując, że najprawdopodobniej chodzi o dopasowanie gier do handhelda z bardzo ograniczoną przepustowością pamięci. A skoro już teraz Sony pozwala deweloperom testować takie ustawienia, to coś faktycznie może być na rzeczy.

Na razie nie mamy oficjalnej zapowiedzi nowej przenośnej konsoli, ale coraz więcej wskazuje na to, że Sony szykuje coś większego. Może tym razem dostaniemy duchowego następcę PS Vity, który faktycznie będzie działać z nowoczesnymi grami z PS5?

Źródło: PlayStationLifestyle