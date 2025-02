Klasyczny motyw wróci na PS5? Sony pracuje nad czymś, czego pragną fani

Nie często się zdarza, aby gracze otrzymywali dokładnie to, o co proszą. Możliwe jednak, że wkrótce taki prezent sprawi nam Sony. Kojarzycie uwielbiane i klasyczne motywy PlayStation, które niedawno zniknęły z PS5? Okazuje się, że firma ma w planach ich przywrócenie — i to na stałe.