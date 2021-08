Nowa wersja PS5 jest GORSZA od oryginalnej? Youtuber porównuje konsole [WIDEO]

Nowe wydanie PS5 jest lżejsze od oryginalnego. Co powoduje tę różnicę? Youtuber postanowił przyjrzeć się sprawie.

Niedawno pisaliśmy o „ulepszonej” wersji konsoli Sony, która zarówno w wydaniu Digital, jak i tym z napędem, ma różnić się od pierwszej dwiema rzeczami: wagą i designem śrubki. Youtuber Austin Evans postanowił sprawdzić, z czego wynikają te różnice. Nowe wydanie jest pod paroma względami inne. Ale czy gorsze?

Pod lupę zostały wzięte systemy Digital, ale można przypuszczać, że z tymi z napędem sytuacja wygląda podobnie. Po odpaleniu gry okazało się, że lżejsza wersja nagrzewa się bardziej i zżera więcej prądu, za to jest odrobinę cichsza od cięższej.

Okazało się, że różnica w wadze wynika z mniejszego radiatora. Nieco zmodernizowano też wiatrak i kartę do łączności bezprzewodowej. Widać, że coś zmieniono również w kwestii płyty PCB przy slocie na dodatkowy dysk SSD M.2.

Jak przypuszczają youtuberzy porównujący hardware, modyfikacja chłodzenia ma prawdopodobnie związek z cięciem kosztów produkcji. To na dłuższą metę może odbić się na wydajności lżejszej wersji systemu. Poza tym, jak uważają autorzy filmiku, jeśli ktoś rozważa dodanie SSD do konsoli, to bardzo możliwe, że dysk będzie nagrzewał się bardziej. Ale to na razie jedynie hipotezy – sprawie należy przyjrzeć się dogłębniej, by potwierdzić, że nowe wydanie jest istotnie mniej wydajne.