PS5 nie da nam się nudzić. Sony mówi o wielkich inwestycjach w deweloperów

Sony zapowiedziało, że zamierza sporo zainwestować w swoje studia. PS5 ma dostarczyć nam sporo wysokobudżetowych produkcji.

Jim Ryan niedawno stwierdził, że PlayStation 5 otrzyma najwięcej tytułów ekskluzywnych w historii firmy. To bardzo istotne i bądź co bądź odważne słowa. Dzisiejsze gry są drogie w produkcji, a PS4 otrzymało całą masę pozycji na wyłącznosć.

Na konferencji poświęconej finansom, Sony zapowiedziało jednak bardzo ciekawy ruch. Firma chce inwestować ponad 183 miliony dolarów rocznie w rozrost swoich studiów. Inwestycje mają opierać się na zatrudnianiu większej ilości deweloperów, co przełoży się na wydajność zespołów. Co więcej, Sony chce inwestować też w studia zewnętrzne. Ma to zagwarantować jeszcze większą liczbę gier, które trafią do posiadaczy PS5.

To dobra wiadomość dla graczy. Studia Sony będą mogły funkcjonować dużo sprawniej, a i obietnica Jima Ryana otrzyma jeszcze większą szansę na spełnienie.

Rzecz jasna na skutki inwestycji przyjdzie nam trochę poczekać. Produkcja gier zajmuje często sporo czasu i nawet przy większej liczbie deweloperów nie ma co liczyć na szybki zalew premier od PlayStation.

Niemniej wiemy, że Sony od dawna inwestuje w swoje (i nie tylko) zespoły i wkrótce powinniśmy otrzymać parę next-genowych zapowiedzi. PlayStation 5 dopiero się rozkręca i przyszłość może mocno nas wszystkich zaskoczyć. Oby było to pozytywne zaskoczenie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.