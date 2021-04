PS5 ma otrzymać grę na wyłączność od twórców Control

Wygląda na to, że Remedy pracuje nad grą ekskluzywną dla PS5. Insider potwierdza, że uznane studio szykuje projekt we współpracy z Sony. Zespół rozwija kilka gier na różne platformy.

Jakiś czas temu Sony przeznaczyło sporą sumkę na ekskluzywną zawartość dla swoich konsol. Większość z obiektów inwestycji pozostaje nieznana, ale możliwe, że wiemy, kto szykuje jeden z tytułów na wyłączność zmierzających na sprzęt Japończyków.

Remedy rzekomo szykuje grę dla PS5

Insider Shpeshal_Ed ujawnił rozmowę z jednym ze swoich źródeł odnośnie nowej gry studia Remedy. Okazuje się, że znany zespół przygotowuje grę dla Sony. Możemy śmiało przypuścić, że trafi ona tylko na next-genowe PlayStation. Jej premiera zapewne jest mocno odległa w czasie.

Co więcej, informacje nie pochodzą tylko od wspomnianego wyżej insidera. Pracująca dla PlayStation Studios Claire Bromley udostępniła wpis z ogłoszeniami o pracę w Remedy. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Bromley udostępniała też podobne wpisy w przypadku Sumo Digital i Housemarque. Oba studia nie należą do Sony, ale stworzyły i nadal tworzą gry, które wychodzą tylko na PlayStation.

Oczywiście to może być zwykły zbieg okoliczności. Niemniej Shpeshal_Ed to wiarygodne źródło przecieków. Ujawnił on między innymi, że Final Fantasy VII Remake trafi do PS Plus. Mimo wszystko nadal jest to niepotwierdzona plotka. Jest ona jednak całkiem prawdopodobna biorąc pod uwagę fakt, że Remedy pracuje nad kilkoma dużymi grami.

Remedy rozwija wiele nowych projektów

Studio rozwija wiele produkcji dla różnych wydawców. Microsoft otrzyma na wyłączność CrossfireX, do którego kampanię tworzą właśnie twórcy Control. Studio ma też podpisaną umowę wydawniczą na jedną grę z Epic Games. Dodatkowo Epic rzekomo finansuje też produkcję Alan Wake 2, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Jak widać deweloperzy mają ręce pełne roboty i ogarnianie tylu produkcji na raz zdaje się być wręcz nierealne. Miejmy jednak na uwadze, że Remedy mocno się rozwinęło w ciągu ostatnich miesięcy. Studio nadal szuka pracowników i ma pod sobą kilka zespołów.

Kampania CrossFireX nie wymaga zaangażowania wielu pracowników, wszak tytuł zadebiutuje stosunkowo niedługo i jest już na ukończeniu. Niewykluczone, że tryb jednoosobowy jest już gotowy. Alan Wake 2 z kolei (jeśli faktycznie powstaje) jest we wczesnym stadium produkcji, skoro umowa z Epic została podpisana niedawno.

Produkcja gry dla Sony zdaje się więc być bardzo prawdopodobna. O ile produkcja wcale nie musi zadebiutować niedługo, Remedy może w spokoju ją rozwijać. Pozostaje nam tylko czekać na więcej konkretów lub przecieków, które ukażą nam lepszy obraz tajemniczego tytułu na wyłączność.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.