PS5 ulepszy więcej gier. Sony sugeruje kolejny tytuł z Game Boost

Game Boost jest bez wątpienia znane posiadaczom PS5. Sony zaprezentowało logo funkcji i zasugerowało, że wkrótce skorzysta z niej Shadow of the Colossus.

Funkcja Game Boost pozwala starszym grom na wykorzystanie mocy PlayStation 5. Aktualnie dzięki niej ulepszymy między innymi takie tytuły jak God of War, Ghost of Tsushima czy Days Gone. Niestety, póki co bardzo niewiele gier korzysta z tej możliwości. Jeśli spojrzymy na konkurencyjne FPS Boost, propozycja Sony wypada pod tym względem raczej dość kiepsko.

Niemniej PlayStation najwyraźniej chce rozwinąć rzeczoną opcję. Na kanale firmy pojawił się materiał promujący Game Boost, na którym widzimy kilka gier. Większość z nich obsługuje ulepszenia, ale jedna z nich nadal nie otrzymała tej możliwości. Mowa o Shadow of the Colossus, które przewija się w filmiku parokrotnie i raczej wątpliwe, aby obecność gry była efektem błędu.

Remake klasyka z PS2 nie otrzymał jeszcze dodatkowych ulepszeń na PS5. Co więcej, gracze zgłaszają problemy z wyświetlaniem tekstur grając na nowej konsoli. Niewykluczone, że to właśnie ta produkcja jako kolejna skorzysta z Game Boost. Rzecz jasna nadal istnieje cień szansy, że pojawiła się ona w materiale w wyniku niedopatrzenia.

Dodatkowo Sony delikatnie sugeruje, że Game Boost zyska na znaczeniu. Pod koniec materiału możemy ujrzeć logo funkcji, które nie było wcześniej prezentowane. Pozostaje mieć nadzieję, że w końcu więcej gier skorzysta z ulepszeń.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.