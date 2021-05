Wybraliśmy 3 januszowe oferty PS5 na Allegro. Cola i Snickers z konsolą to nie wszystko

Januszostwo na Allegro osiągnęło nowy poziom. W popularnym serwisie aukcyjnym nie brakuje ofert, gdzie sprzedawcy chcą przyciągnąć do siebie klientów przy pomocy… Snickersów i Redbulli.

Z dostępnością PS5 w ostatnich tygodniach było zdecydowanie lepiej. Choć o zakup konsoli w pierwszych tygodniach od premiery było zdecydowanie ciężej, obecnie w największych, polskich sklepach z elektroniką nie brakuje nowych ofert. Na przeciw konkurencji stają do walki sprzedawcy z Allegro, którzy robią, co mogą, by zainteresować potencjalnego klienta.

Januszowe oferty PS5 z Allegro

Wystarczy wejść na wspomniany serwis aukcyjny, wpisać „PS5”, by odnaleźć pierwsze januszowskie oferty. Często zdarzy się, że ich autorzy dodatkowo opłacili za promowanie zestawów, dlatego tak łatwo jest natrafić na te smaczki.

Moją uwagę najbardziej przykuła PS5 wraz ze Snickersem i puszką Redbulla. Warto też spojrzeć na tytuł i zawrotną cenę. Ten „Mega Zestaw Lepszy niż Janusza” kosztuje aż 6099,99 zł. Oczywiście równowartość zestawu nie przekroczy nawet 5 tysięcy złotych, chyba że wspomniane wcześniej napój i batonik są wykonane ze złota. Akurat o tym w opisie nie znajdziemy informacji. Warto byłoby spytać tych 3 nabywców, czy jednak taka sytuacja miała miejsce.

Kuriozalnych cen znajdziemy całą masę. Nie brakuje zestawów, gdzie do konsoli sprzedawca dodaje naprawdę stare gry. Poniżej zobaczycie ofertę z kilkuletnią FIFA 18 czy z jeszcze starszym Deus Exem, o Mirror’s Edge nie wspominając. Taki zestaw po prostu nie ma prawa kosztować 4 tysięcy złotych. I tutaj jedna osoba zdecydowała się na zakup.

To nie koniec takich ofert. Jeszcze niedawno wspominaliśmy o zestawie, gdzie do konsoli była dodawana koszulka z logo PlayStation i butelka Coca Coli. Tutaj również cena zwala po prostu z nóg. Dodajmy do tego fakt, że poniżej możecie zobaczyć tańszą wersję konsoli, pozbawioną napędu Blu Ray.

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja się nie zmieni, a wręcz może być gorzej. Najprawdopodobniej czekają nas kolejne braki na rynku podzespołów do sprzętów elektronicznych. W związku z tym przez ogromną podaż ceny skocza znowu w górę. Przestrzegamy Was jednak, że tego typu zakupy kompletnie się nie opłacają.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.