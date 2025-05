Cena PS5 w górę? Chodzi o cła z USA

Co ciekawe, nie tak dawno japońska konsola i tak podrożała. W kwietniu 2025 roku ceny PS5 zostały już podniesione: wersja cyfrowa podrożała z 400 do 450 euro, a wersja z napędem – z 500 do 550 euro. W Polsce zmiana przeszła niemal bez echa. Ceny w sklepach pozostały na poziomie około 1800 zł za Digital i 2300 zł za wersję z napędem. Ale to może się zmienić szybciej, niż nam się wydaje. Sony jasno daje do zrozumienia: cła będą kosztować firmę miliony, a ktoś za to zapłaci.

W opublikowanej prognozie finansowej na 2026 rok, dyrektor finansowy Sony Lin Tao zapowiedział, że firma rozważa ponowne podwyżki cen sprzętu, by zrekompensować straty wynikające z amerykańskich ceł. Choć nie padła nazwa „PS5”, to nie trzeba być analitykiem giełdowym, żeby połączyć kropki. Jednocześnie Sony ma świadomość, że każda kolejna podwyżka konsoli to ryzyko spadku sprzedaży. To z kolei uderza w dochody z gier, usług i abonamentów.

Sony is considering price rises in response to the huge impact of tariffs. https://t.co/V61tNmedxE pic.twitter.com/8vlESlS0l4 — IGN (@IGN) May 14, 2025

Zobacz też: Polskie gry z lat 90. Kolejna porcja klasyków, które musisz poznać

Szef Sony, Hiroki Totoki, przyznał, że firma teoretycznie może przenieść produkcję konsol do innych krajów. W praktyce oznaczałoby to jednak znacznie wyższe koszty. Zwłaszcza robocizny – co ostatecznie i tak mogłoby odbić się na cenach w sklepach. Brak konkretów sprawia, że gracze i analitycy pozostają w niepewności. Jedno jest pewne: stabilność cenowa to w tej chwili tylko marzenie. Jeżeli jeszcze nie kupiliście swojej konsoli, to może warto takową nabyć? Tanio już było…

Źródło: Twitter