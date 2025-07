“Cicha” aktualizacja PS5 dorzuca nowy, animowany motyw do konsoli

Sony po cichu dodało na PlayStation 5 nowy motyw graficzny. tym razem animowany i inspirowany grą Monster Hunter Wilds. Aktualizacja pojawiła się bez żadnej zapowiedzi i obejmuje wyłącznie tło Welcome Hub, czyli zakładki z podsumowaniami i statystykami.

Monster Hunter Wilds na ekranie powitalnym PS5

Nowe tło prezentuje się naprawdę efektownie. To wysokiej jakości animowana grafika z głośnego Monster Hunter Wilds. Zmiana pojawia się automatycznie po wejściu do Welcome Hubu. Jeśli jeszcze jej nie widzisz, nie masz się co martwić – Sony często wypuszcza takie aktualizacje etapami, więc najprawdopodobniej motyw pojawi się w ciągu kilku dni.

Warto przypomnieć, że od jakiegoś czasu użytkownicy PS5 mogą sami ustawiać statyczne tła na Welcome Hubie, np. wykorzystując zrzuty ekranu z gier. Tym razem jednak mamy do czynienia z dopracowaną animacją od samego Sony, która bez dwóch zdań przyciąga wzrok.

Niektórzy gracze czują jednak niedosyt. PS4 oferowało przecież pełne dynamiczne motywy, które zmieniały wygląd całego interfejsu. Na PS5 ograniczono się wyłącznie do Welcome Hubu i nic nie wskazuje na to, by Sony planowało wprowadzenie pełnych motywów graficznych dla systemu.

Pozostaje mieć nadzieję, że funkcja wróci, być może w PS6. Na razie musimy się zadowolić tym, co mamy. A Monster Hunter Wilds na pewno jest jednym z ładniejszych dodatków, jakie trafiły do tej zakładki.

Źródło: PlayStation Lifestyle