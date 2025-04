PS5 kombinuje z interfejsem — kontrowersyjne zmiany wracają

Wygląda na to, że Sony nie może się zdecydować, jak ma wyglądać domowy ekran PS5. Pamiętacie zeszłoroczną aferę z „bugiem”, który zamiast klimatycznego tła pod ikonami gier wyświetlał reklamy i „oficjalne newsy”? Cóż — ten pomysł właśnie wrócił. Może nie w pełnej, nachalnej wersji, ale jednak.

Niekoniecznie chciane zmiany w PS5

Od kilkunastu godzin niektórzy gracze zauważyli, że tło pod kafelkiem gry RoboCop: Rogue City zostało zastąpione grafiką promującą nadchodzący dodatek. Co ciekawe, gdy konsola jest offline, stare tło wraca jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że system dynamicznie podmienia obrazki, kiedy tylko PS5 łączy się z siecią. Na razie zmiana nie jest aż tak irytująca jak zeszłoroczny „błąd”, który zamienił ekrany graczy w katalog reklam, ale użytkownicy Reddita już zaczynają dyskutować, czy to początek czegoś większego. Czyżby Sony testowało grunt pod bardziej widoczne i uporczywe reklamy w interfejsie konsoli?

Na ten moment zmiana dotyczy tylko wybranych tytułów i nie jest oficjalnie ogłoszona. Nie wiadomo, czy to test, kolejny „bug”, czy może początek nowego standardu na PS5. Jedno jest pewne — gracze nie przepadają za tym, gdy ich osobista przestrzeń na konsoli zamienia się w tablicę ogłoszeń.

A wy jak oceniacie najnowsze zmiany w konsolach Sony? Dajcie znać, czego wam brakuje w systemie najbardziej.

