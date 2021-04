PS4 pobiło imponujący rekord. Król sprzedaży gier zdetronizowany

PS4 przebiło nawet dawnego króla konsol. Platforma Sony może pochwalić się bardzo imponującym rekordem sprzedanych gier.

PlayStation 2 do tej pory było prawdziwym rekordzistą pod względem sprzedaży gier i samych konsol. Kultowa platforma Sony to sprzęt, który gościł w wielu domach i łącznie trafił do ponad 155 milionów graczy.

Równie imponująca sprawa wygląda w przypadku sprzedaży gier, bowiem na PS2 rozeszło się ponad 1.537 miliarda produkcji. To również rekordowa ilość w perspektywie całego rynku konsol. Teraz starsza generacja PlayStation musi się pożegnać z tym drugim rekordem.

Sony zaprezentowało swoje wyniki finansowe na 2020 rok. W dokumentach czytamy, że na PS4 rozeszło się łącznie ponad 1.577 miliarda gier. Oznacza to, że PlayStation 2 straciło tytuł króla konsol pod względem sprzedaży tytułów. Co więcej, PlayStation 4 nadal będzie przecież podbijać swój rekord. Może nie osiągnie wyniku rzędu 2 miliardów sprzedanych gier, ale niewykluczone, że się do niego zbliży.

Na pobicie rekordu nałożyło się wiele czynników. Podejrzewam, że tym najważniejszym jest ogromna popularyzacja cyfrowych wersji gier i sprzedaży online. Dodatkowo w sprzedaży gier pomogła pandemia. W trakcie lockdownu gracze chętniej angażowali się swoje hobby.

Patrząc na słowa Jima Ryana możemy przypuścić, że PS5 będzie miało szansę przebić ten wynik w przyszłości. Konsola rzekomo otrzyma najwięcej gier w historii PlayStation i jeśli weźmiemy pod uwagę świetną sprzedaż konsol i dynamiczny rozwój branży, jest to jak najbardziej możliwe.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.