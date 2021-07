PS Plus na sierpień 2021 – jedna gra pewna, oto termin ujawnienia pozostałych

Zbliża się ujawnienie pełnej oferty PS Plus na sierpień 2021. Znamy już pierwszą grę z zestawu, a niedługo poznamy kolejne jego elementy.

Gracze subskrybujący PS Plus wkrótce będą mieli pewność, co czeka na nich w nowej ofercie. Oczywiście jej fragment nie jest już żadną tajemnicą, bowiem posiadacze zarówno PS4 jak i PS5 odbiorą jednego pewniaka. Chodzi o Hunter’s Arena: Legends, które potwierdzono już na początku lipca.

Niemniej standardowo powinniśmy otrzymać jeszcze przynajmniej jeden tytuł na PS4 i PS5 oraz jeden tylko i wyłącznie na PS5. Tak było do tej pory i wątpię, że Sony zmieni swoje podejście do Plusa. Oczywiście nie możemy tego wykluczać.

Gracze typują już kolejne gry, a do ujawnienia zestawu pozostało niewiele czasu. Oferta PS Plus na sierpień 2021 powinna zostać pokazana 28 lipca około godziny 17:00. Trzeba też zaznaczyć, że może stać się to odrobinę wcześniej lub później. Sony może zorganizować wydarzenie, na którym zobaczymy kolejne gry zmierzające do Plusa lub zwyczajnie opóźnić ujawnienie. Wszystko może się wydarzyć.

Niemniej to właśnie 28 lipca jest docelowym dniem ujawnienia wszystkich gier z PS Plus na sierpień i tego powinniśmy się trzymać. Obserwujcie nasz dział z newsami, bowiem często zdarza się, że pełna oferta wycieka jeszcze grubo przed oficjalną prezentacją. Niewykluczone, że tak będzie i tym razem.