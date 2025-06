Urodzinowy prezent dla graczy PS Plus. Sony wysyła kody rabatowe

Sony rozdaje kody rabatowe na akcesoria do PS5. Nie wszyscy mogą skorzystać. Z okazji 15-lecia PS Plus wybrani gracze otrzymali zniżki na sprzęt.

Sony świętuje piętnaste urodziny usługi PlayStation Plus na wiele sposobów. Jednym z ciekawszych gestów jest rozsyłanie specjalnych kodów rabatowych, które dają 20% zniżki na wybrane akcesoria do PS5 w oficjalnym sklepie PlayStation Direct. Rabat obejmuje między innymi DualSense’y, PSVR2, PS Portal oraz słuchawki. Jest jednak pewien haczyk: nie obejmuje żadnych preorderów ani limitowanego pada Death Stranding 2.

Rabat dla graczy PS Plus

Kod jest przypisany indywidualnie do konkretnego konta PS Plus i trafia do użytkownika mailowo. Problem w tym, że nie wiemy, czy promocja obejmuje również Polskę. Sony na razie nie potwierdziło, czy rabatowe maile wysyłane są także do posiadaczy polskich kont PSN. Wszystko wskazuje na to, że akcja może być ograniczona regionalnie.

Cała akcja to część większego świętowania. Niedawno wystartowała przecież wielka promocja w PS Store, szykuje się darmowy weekend z multiplayerem dla osób bez subskrypcji, a także rabaty na Sony Pictures Core. Wygląda więc na to, że Sony naprawdę stara się uczcić tę okrągłą rocznicę w stylu, nawet jeśli nie wszystko trafi do każdego.

Sprawdzajcie swoje skrzynki e-mail! Być może jesteście w gronie szczęśliwców. A jeśli nie, zawsze można czekać na letnią wyprzedaż albo… liczyć, że Sony sobie o nas przypomni.

Źródło: PushSquare