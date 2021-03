PS Plus w dużo niższej cenie. Ostatnie godziny na zakup

Sony oferuje bardzo korzystną zniżkę na PS Plus dla nowych subskrybentów. Za roczny abonament zapłacimy kilkadziesiąt złotych mniej.

Jeśli polujecie na roczny abonament PlayStation Plus w dobrej cenie, to macie ostatnią chwilę na skorzystanie z dobrej promocji od Sony. Firma przygotowała bardzo przyzwoitą obniżkę dla niektórych posiadaczy PlayStation 4 i PlayStation 5.

PS Plus bezpośrednio od Sony w bardzo dobrej promocji

Skorzystanie z promocji zagwarantuje nam roczny abonament za cenę niższą o 25%. W efekcie zapłacimy 180 złotych za dwanaście miesięcy subskrypcji. Daje nam to 15 złotych na miesiąc, czyli bardzo niewiele biorąc pod uwagę jakość gier, które dostaliśmy w ostatnich zestawach.

Niestety, nie jest to oferta dla każdego chętnego gracza. Ze zniżki mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby nieposiadające aktywnej subskrypcji PlayStation Plus. Promocja potrwa do 23 marca i zakończy się o 11:00 czasu polskiego.

Zasubskrybowanie Plusa w tym miesiącu zagwarantuje Wam kilka naprawdę świetnych tytułów. Dodatkowo do Final Fantasy VII Remake i Remnant: From the Ashes dostajemy kilka ciekawych dodatków.

Oto jakie gry zgarniecie w ramach marcowego zestawu:

Final Fantasy VII Remake (bez darmowej aktualizacji na PS5)

Maquette

Remnant from the Ashes

Farpoint (VR)

Destruction AllStars

Co więcej, kolejne miesiące mogą być równie bogate w świetne tytuły dla Plusowiczów. Pierwsze przecieki oferty wskazują, że poza Oddworld: Soulstorm w kwietniu zgarniemy jeszcze jedną sporą produkcję. Na ujawnienie kolejnej oferty musimy jeszcze chwilę poczekać, ale i tak zapowiada się bardzo dobrze.

Co ciekawe, polska oferta jest nieco inna względem tej, z której mogą skorzystać gracze z USA i Wielkiej Brytanii.

Promocja na PS Plus za granicą różni się od tej w Polsce

Za granicami naszego kraju za roczną subskrypcję otrzymamy w prezencie 15 dolarów lub 12.5 funta do wydania w PS Store. Dodatkowo oferta ta dotyczy również subskrypcji PlayStation Now, która oferuje dostęp do sporej biblioteki gier ze starszych konsol Sony.

Warto jednak wspomnieć, że rzeczona promocja dotyczy tylko PS Store na PlayStation 4. Jeśli mieszkacie w USA lub Wielkiej Brytanii i macie już swoje PS5, to raczej nie skorzystacie z tej oferty. To nieco dziwne zagranie ze strony Sony i ciężko stwierdzić, czemu zdecydowano się na taki ruch.

Jeśli nie zdążycie zgarnąć Plusa w obniżonej cenie, to wpadnijcie do naszego działu z promocjami. PS Plus pojawia się tam bardzo często i niekiedy można go zgarnąć za nawet kilkadziesiąt złotych mniej.

