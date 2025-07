PS Plus jutro z premierowym hitem na PS5. Jedna z najlepszych gier roku w usłudze

Pamiętajcie, że jutro pojawi się ostatnia gra w ramach oferty PS Plus lipiec 2025. Do katalogu Extra wpadnie premierowy tytuł, który już teraz można okrzyknąć wielkim hitem. Dlaczego? Ponieważ na Steam gracze się nim zachwycają.

Ostatnią lipcową nowością w ofercie PS Plus Extra na lipiec 2025 będzie Abiotic Factor, czyli kooperacyjna gra survivalowa w klimacie science fiction. Co ważne, wersja na PS5 to premiera konsolowa. Oznacza to, że subskrybenci PlayStation Plus zagrają w nią w ramach wykupionej subskrypcji.

Gra pojawiła się na Steam w maju i bardzo szybko zdobyła ogromne uznanie. Aż 96% z blisko 24 tysięcy recenzji to noty pozytywne. Obecnie tytuł posiada “przytłaczająco pozytywne” oceny, zatem warto się jutro za niego zabrać. Dlaczego gracze są nią tak zachwyceni? Przede wszystkim dlatego, że łączy klimat klasycznego sci-fi z dopracowaną mechaniką przetrwania i silnym naciskiem na kooperację.

PS Plus z mocną premierą już 22 lipca

W grze wcielamy się w naukowców uwięzionych w tajnym kompleksie badawczym. Po nieudanym eksperymencie miejsce opanowują anomalie, potwory i inne międzywymiarowe zagrożenia. Dlatego przetrwanie wymaga współpracy. Trzeba budować bazy, tworzyć przedmioty, zarządzać zasobami i wspólnie eksplorować kolejne sektory kompleksu.

Co więcej, każda postać pełni określoną rolę – inżyniera, biologa czy chemika – a ich umiejętności wzajemnie się uzupełniają. Dzięki temu gra daje dużo satysfakcji z działania w zespole.

Choć Abiotic Factor to zupełnie nowa marka, wielu porównuje ją do takich tytułów jak Half-Life i Grounded. Nie bez powodu – ma świetny klimat, rozbudowany system craftingu i bardzo dobre tempo rozgrywki.

Jeśli więc szukacie gry do wspólnej zabawy, a jednocześnie cenicie tytuły z charakterem, ta premiera może was pozytywnie zaskoczyć. Zwłaszcza że już jutro zagracie w nią bez dodatkowych opłat – w ramach PS Plus Extra.

Źródło: PS Store