PS Plus na lipiec 2021 – oto 7 gier, które chciałaby zgarnąć redakcja

Pora przygotować się na ujawnienie PS Plus na lipiec 2021. Zaprezentujemy Wam gry, które chcielibyśmy zgarnąć w ramach lipcowej oferty Sony.

Nadal nie znamy pełnej oferty lipcowego Plusa. Jeden tytuł najpewniej poznaliśmy dzięki przeciekowi, a co z resztą gier? Możliwe opcje przedstawiliśmy w tym artykule, a przed oficjalnym ujawnieniem zestawu zaprezentujemy Wam naszą listę życzeń. Możliwości jest sporo i mamy kilku faworytów.

Sekiro: Shadows Die Twice

W pierwszej kolejności chcielibyśmy wrócić myślami do dawnego przecieku. Upolowanie Sekiro: Shadows Die Twice w ramach Plusa byłoby nie lada gratką. To wyjątkowo nietypowa jak na From Software gra i zdecydowanie nie jest to też tytuł dla każdego.

O dodaniu Sekiro do Plusa plotkuje się od bardzo dawna i nadal jest to całkiem możliwe. Co więcej, From Software ogłosiło niedawno datę premiery Elden Ring, więc studio ma dobry argument do rozdania jednej ze swoich produkcji.

Death Stranding

Innym, dużym tytułem, który chcieliśmy zgarnąć w PS Plus na lipiec 2021 jest Death Stranding. Hideo Kojima niedawno zapowiedział rozszerzone wydanie gry, więc nie zdziwiłbym się, gdyby jego najnowsza produkcja trafiła do Plusa. Wówczas mógłby z czystym sumieniem wydać Director’s Cut jako płatną aktualizację.

Jest to też bardzo dobra i nietypowa gra. Nie każdy chce ryzykować jej kupnem, więc możliwość zgarnięcia jej w ramach Plusa byłaby bardzo przyjemna.

Visage

Dobrych horrorów nigdy za wiele, a mianem takiego można określić właśnie Visage. Opinie graczy jasno wskazują, że to jedna z najstraszniejszych produkcji ostatnich lat i bardzo chętnie powitalibyśmy ją w PS Plus.

Jeśli Visage trafi do Plusa, być może zyska nieco więcej rozgłosu. Choć gra zbiera świetne oceny, ciężko jej przebić się do szerszego grona odbiorców. Twórcom z pewnością na tym zależy.

Far Cry 5

Ubisoft szykuje graczy do premiery Far Cry 6, więc wrzucenie piątki do Plusa nie brzmi wcale tak niewiarygodnie. Dodatkowo to przyzwoita gra, zresztą jak każdy Far Cry. Otwarty świat, masa aktywności i przyjemny system strzelania to przepis na wiele miło spędzonych wieczorów.

Gry Ubisoft albo się kocha, albo nienawidzi. Jeśli jednak lubimy pobiegać za znacznikami na wielkich mapach, Far Cry 5 dostarcza masę zabawy. Jego obecność w PS Plus na lipiec 2021 byłaby miłą niespodzianką.

Dreams

Kolejny tytuł, o którego obecności w Plusie mówi się od paru ładnych miesięcy. Dreams to bardziej platforma niż samodzielna gra, choć kampania też jest tutaj obecna. Już teraz w ramach Dreams możemy ograć tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy mini-gier od graczy. To szalenie rozbudowany silnik do produkcji własnych dzieł, ale równie dobrze jest warty obadania dla samych poziomów graczy. Wiele z nich robi spore wrażenie.

Dotarcie do większego grona graczy pozwoli na jeszcze większe poszerzenie bazy odbiorców, co przedłuży życie produkcji Media Molecule. Właśnie dlatego warto byłoby wrzucić ją do PlayStation Plus.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Geralt, nadal czekamy na ciebie w Plusie. Po problemach Cyberpunka 2077 chyba żaden posiadacz PS4 nie obraziłby się za wrzucenie do abonamentu Wiedźmina 3. Najlepiej z dodatkami.

Dodatkowo gra wkrótce otrzyma next-genową aktualizację. Powtórzenie przygód Białego Wilka na nowej generacji konsol zdecydowanie będzie miłym doświadczeniem, a tym bardziej „za darmo” dzięki Plusowi.

Uncharted: Zaginione Dziedzictwo

Z przygodami Nathana Drake’a zdążyła już zapoznać się większość posiadaczy konsol Sony. Trzeba jednak pamiętać też o świetnym spin-offie serii, który oferuje kilka urozmaiceń.

Jeśli lubicie tą markę i nadal nie graliście w Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, z pewnością ucieszyłaby Was obecność tej pozycji w PS Plus. My również bylibyśmy w pełni usatysfakcjonowani.

Czy którakolwiek z wymienionych powyżej produkcji znajdzie się w PS Plus na lipiec 2021? Cóż, przekonamy się dopiero 30 czerwca. Wtedy to Sony ujawni nadchodzący zestaw gier dla subskrybentów usługi.