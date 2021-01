Nowe gry w PS Plus i promocje. Sony zachęca do oferty

Sony reklamuję gry z oferty PS Plus i przypomina o promocjach.

Ekipa PlayStation Access skupia się na interesujących rabatach oraz tytułach dostępnych w ramach PS Plus. Kto nie ma abonamentu, subskrypcję na 12 miesięcy (region PL) kupi najtaniej za około 160 zł. Oto linki do ofert:

CD Keys : PlayStation Plus na 12 miesięcy za 160,69 zł

: Eneba: PS Plus na 12 miesięcy za 163,89 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “PlanetaGracza” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Poniższy filmik pozwoli Wam zapoznać się z bardzo dobrymi tytułami, które można kupić w promocji. Pełną listę darmowych gier, będących do dyspozycji dla subskrybentów PS Plus, znajdziecie w naszym newsie. Zachęcamy również do zapoznania się zestawieniem obecnych promocji na PS4/PS5. Na pewno znajdziecie coś dla siebie.

Jeśli jednak jesteście łowcami nowości, to pewnie interesuje Was w co ciekawego zagracie w przeciągu najbliższych tygodni. Chociaż tytuły, które zostaną wydane w styczniu mogą odstawać od propozycji na kolejne miesiące (to coroczna tendencja), to w ofercie Sony znalazło się kilka perełek.

Wśród nich warto zwrócić uwagę m.in. na produkcję Ride 4, która pozwoli nam wcielić się w kierowcę motocyklu. Premiera edycji na PS5 została zaplanowana na dzień 21 stycznia, wcześniej grę wydano na PS4 – 8 października 2020 roku. Odświeżona wersja zapewni nam 60 klatek animacji na sekundę w rozdzielczości 4K.

A Wy znaleźliście na styczniowej liście premier tytuł, w który planujecie zagrać?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.