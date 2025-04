Drugi największy hicior w PS Plus tego roku. Ta gra miażdży konkurencję

Hogwarts Legacy szybko zdobyło spore zainteresowanie graczy z PS Plus. W tym momencie to druga najpopularniejsza gra w usłudze w tym roku!

Aby jednak zagrać w Hogwarts Legacy najlepiej – bez potrzeby całej gry – trzeba posiadać abonament. Na szczęście możecie zgarnąć go o wiele taniej na Instant-Gaming.

Sprawdź też: Nowe darmowe dodatki w PS Plus. Dla fanów sieciowych hitów

Hogwarts Legacy święci triumfy w PS Plus Extra i Premium

Hogwarts Legacy zadebiutowało niedawno w PlayStation Plus Extra oraz Premium i już widać, że decyzja o dodaniu gry do katalogu była strzałem w dziesiątkę. Według danych TrueTrophies, liczba aktywnych graczy wzrosła o 268.3% w tygodniu po premierze w abonamencie. Co więcej, Hogwarts Legacy wskoczyło na 12. miejsce najpopularniejszych gier w PS Plus Extra w ogóle!

Tuż nad grą dla fanów Harry’ego Pottera znajduje się God of War Ragnarok, czyli bezsprzeczny hicior bezpośrednio od Sony. Tak wysoki wynik jest więc godny podziwu, choć wcale nie dziwi. Hogwarts Legacy to pierwsza tak duża gra osadzona w Wizarding World, na którą gracze czekali jak na gwiazdkę.

Wzrost zainteresowania tytułem to dobra wiadomość zarówno dla twórców, jak i dla Sony. Hogwarts Legacy zaliczyło duży skok popularności nie tylko wśród nowych graczy, ale też tych, którzy wcześniej nie sięgnęli po grę w pełnej cenie. W ten sposób mogą oni zapoznać się więc z tytułem, którego jeszcze nie doświadczyli.

Źródło: TrueTrophies