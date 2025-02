Drugi największy hit tego roku w PS Plus. Gracze rzucili się na nową grę w abonamencie

Aby jednak cieszyć się nowościami takimi jak wspomniana świetna gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen, wspomnianą subskrypcję trzeba mieć. Na szczęście da się ją kupić, m.in. za pomocą tanich doładowań do PS Store od Instant-Gaming.

PS Plus Extra/Premium z drugim największym hitem tego roku

W styczniowej ofercie PlayStation Plus do obszernej biblioteki usługi zawitała gra, obok której nie da się przejść obojętnie. God of War Ragnarok to nie tylko kolejna część uwielbianej serii, ale również tytuł wyprodukowany przez studio first-party PlayStation. Oczywiście nie muszę tłumaczyć, że z miejsca ta nowość okazała się wielkim hitem. Jak na razie mamy dopiero nadal lutową ofertę, ale nie udało jej się pokonać pod względem popularności GoW-a.

Mimo wszystko usługa traci graczy, więc Sony dwoi się i troi, aby przyciągnąć kolejnych subskrybentów. Jednym z pomysłów na zmianę stanu rzeczy jest dodanie do katalogu Star Wars Jedi: Ocalały, drugą część serii Star Wars Jedi od Respawn Entertainment. Jak zapewne się domyślacie, ten sposób działa, bo tytuł EA niemal doścignął God of War, stając się drugą największą premierą w usłudze w tym roku. Różnica jest i tak spora, bo Ocalały przekonał do siebie około 27,5% graczy mniej. Mimo wszystko – jest sukces.

Dane te pochodzą od serwisu True Trophies, który zbiera informacje z milionów kont PSN. Zgodnie z ich danymi, jest też spore zaskoczenie. Jedną z potencjalnie najważniejszych nowości jest Lost Records: Bloom & Rage od Don’t Nod, autorów serii Life is Strange. I choć wiadomo, że to znacznie bardziej niszowy gatunek, produkcja ta nie trafiła nawet do top 40 najpopularniejszych gier na PlayStation w ostatnim czasie. A mówimy przecież o premierze od razu w usłudze! Gra zebrała dobre oceny, choć to jedynie jej pierwszy rozdział – resztę dostaniemy w kwietniu.

Są jednak przecieki o potencjalnym hicie, który może strącić z piedestału nawet Ragnarok. Chodzi… tak, nadal o God of War, ale podobno zremasterowana kolekcja miałaby trafić od razu do Plusa na marzec 2025 roku!

