Za darmo w PS Plus. Bierzcie już teraz | Newsy - PlanetaGracza

Już teraz gracze posiadający subskrypcję PS Plus mogą zgarnąć bonusy do dwóch popularnych gier wideo. Jeśli w nie gracie – to propozycja nie do odrzucenia.

Wiadomo, o co chodzi z ofertą PlayStation Plus. To comiesięczne gry oferowane dla posiadaczy najniższego progu (w tym miesiącu jest dość zaskakująco radzące sobie Dragon Age: The Veilguard), a także obszerna biblioteka wielu tytułów dla Extra i Premium. Każdy posiadacz subskrypcji może też liczyć na inne bonusy, jak na przykład możliwość grania online, zapisy w chmurze czy… darmowe dodatki!

Aby je zdobyć, musicie posiadać sam abonament. Możecie go kupić taniej, co łatwo da się zrobić dzięki doładowaniom z Instant-Gaming. W ten sposób zaoszczędzicie nie tylko na samym Plusie, ale i grach, jeśli akurat planowaliście zakupy w PS Store z okazji nowej wyprzedaży.

Za darmo dla posiadaczy PS Plus

W katalogu nagród czekających na zdobycie dla każdego gracza wyposażonego w abonament PlayStation Plus pojawiły się trzy, a w praktyce to dwie nowe pozycje. Mowa o darmowych dodatkach do dwóch względnie popularnych gier online – Stumble Guys oraz Disney Speedstorm. Warto zaznaczyć, że obydwie pozycje są dostępne free-to-play. To znaczy, że nie musicie za nie płacić. Tym bardziej warto odebrać nowe DLC.

Sony, deweloperzy czy wydawcy regularnie starają się zachęcać graczy do abonamentu, oferując dodatkowe DLC. Obydwa zestawy możecie więc zdobyć już teraz. Klasycznie nie wiemy, jak długo będzie obowiązywała ta oferta, więc polecam odebrać je, póki są dostępne.

Pamiętajcie, że zestaw do Stumble Guys trzeba odebrać osobno dla wersji gry na PS4 i PS5. Zawiera on legendarny stumbler Road Brawler, zaczepkę The Sprinkler, 700 klejnotów oraz 50 żetonów Stumble. W przypadku Disney Speedstorm zgarniecie awatar płomiennego smoka Shanga, strój Dziedzictwa najwyższej próby Shanga i awatar płomiennego smoka Shanga w barwach edycji najwyższej próby.

Źródło: PS Store