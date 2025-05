PS Plus czerwiec 2025. Oczekiwane gry Essential i data ujawnienia oferty

Wy też nie możecie doczekać się oficjalnych wieści na temat oferty PS Plus czerwiec 2025 dla progu Essential? Jeśli tak, zobaczcie datę ogłoszenia gier oraz tytuły, o które prosi społeczność PlayStation.

Zostało kilka dni i poznamy w końcu gry na PS5 oraz PlayStation 4, które pobierzemy w ramach oferty PS Plus czerwiec 2025. Czy okażą się lepsze od obecnej oferty, w której wciąż możemy pobierać m.in. Balatro? Nie każdemu spodobał się ten indyczy hit – dla jednych to genialna gra, dla innych efekt zbiorowej histerii. Na forum Reddit ruszyło typowanie nowej oferty i trzeba przyznać, że apetyty są ogromne! Wśród wypraszanych gier niemal same duże hity AAA. Spójrzcie poniżej, które gry są jednak wymieniane najczęściej.

PS Plus czerwiec 2025 – takie gry społeczność PlayStation chce dostać!

EA SPORTS FC 25

Atomic Heart

Pacific Drive

Właśnie o takie gry forumowicze z Reddit proszą najczęściej i jesteśmy ciekawi, czy podzielacie ich zdanie. Z pewnością byłaby to jedna z lepszych ofert w tym roku. EA SPORTS FC 25 dostarczyłoby setek godzin sportowych emocji, Atomic Heart to bardzo wysoko oceniany FPS, a Pacific Drive byłoby czymś kapitalnym dla fanów niezależnych mniejszych produkcji.

Kiedy poznamy oficjalna ofertę PlayStation Plus na czerwiec?

Sony ogłasza szczegóły posługując się pewnym schematem i choć czasem od niego odchodzi, zdarza się to niezwykle rzadko. Dlatego można stwierdzić niemal ze 100-procentową pewnością, że ofertę Essential na czerwiec poznamy 28 maja w godzinach popołudniowych. Przedstawione wówczas tytuły zostaną udostępnione do pobrania w pierwszy wtorek miesiąca, zatem szykujcie pady na 3 czerwca!

