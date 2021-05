Cena PS Plus z gigantyczną podwyżką, na szczęście nas to omija

Sony ogłosiło podniesienie cen PS Plus w Brazylii o około 33%. Powodem ma być zmiana kursu tamtejszej waluty. Jest to już druga taka podwyżka w ciągu ostatnich 2 lat.

Bez wątpienia brazylijscy posiadacze konsol PlayStation nie mają powodów do radości. Okazuje się, że PS Plus na czerwiec 2021 zapoczątkuje podwyżki cen tamtejszego abonamentu o aż 33%. Jest to ogromna kwota. Powodem tej decyzji ma być „odzwierciedlenie obecnej sytuacji na rynku i umożliwienie oferowania wysokiej jakości usług abonentom”.

W związku z planowaną podwyżką cen PS Plus w Brazylii cennik usługi będzie wyglądał następująco:

1 miesiąc – z 25.90 R$ (około 18,55 zł) do 34,90 R$ (około 25 zł)

3 miesiące – z 64,90 R$ (około 46,49 zł) do 84,90 R$ (około 60,81 zł)

12 miesięcy – 149,90 R$ (około 107,37 zł) do 199,90 R$ (około 143,19 zł)

Już teraz w mediach społecznościowych można usłyszeć o sporej ilości sprzeciwu ze strony brazylijskich graczy, ponieważ jest to już druga podwyżka cen w ciągu ostatnich 2 lat. Szczerze mówiąc, nie dziwię im się. Sony nie poinformowało jak dotąd o żadnej dodatkowej zawartości, którą mieliby otrzymywać tamtejsi abonenci.

Przypominamy, że w ostatnim czasie Polska została krajem wybranym do testowania PS Plus Video Pass. Dzięki tej usłudze Polacy mają dostęp do wielu filmów i seriali, a wszystko w ramach opłacania zwykłego PS Plusa. W mojej opinii dobrym gestem ze strony PlayStation byłoby dodanie Brazylijczykom chociażby podobnego, co miesięcznego prezentu w formie zadośćuczynienia za podwyżkę cen.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.