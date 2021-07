PS Plus i strata zapisów gier w chmurze. To ile w końcu „przeżyją” save’y bez abonamentu?

Internauta zwrócił uwagę na problem niedoprecyzowania terminu, w którym zapisy są przetrzymywane w chmurze PlayStation jeszcze po anulowaniu subskrypcji PS Plus. Niestety, dowiedział się o nim na własnej skórze.

Na tę smutną wiadomość natrafiliśmy, przeglądając popularny serwis społecznościowy Reddit. Użytkownik o nicku Charming_County4590 poinformował, że po 3 latach postanowił uruchomić swoje PS4. Ten jednak nie jest pewien, czy na serwerach PlayStation dalej znajdują się jego zapisy.

W jego wątku zebrała się już masa komentarzy osób z całego świata i w zasadzie ciężko stwierdzić, czy rzeczywiście zapisy w chmurze przechowywane są przez PlayStation 6 miesięcy od ostatniego opłacenia subskrypcji. Nie brakuje odpowiedzi, według których po anulowaniu abonamentu nawet kilkuletnia przerwa nie zaszkodziła ponownemu pobraniu postępów na dysk konsoli. Te dotyczyły jednak PS3 i PS Vita. Czyżby w przypadku PS4 i najpewniej PS5 było inaczej?

Próbowałem to dla Was zweryfikować i pojawił się pewien problem. Obecnie na stronie PlayStation opis PS Plus i zapisu do chmury nie posiada szczegółowych informacji na temat okresu, po którym pliki są kasowane, jeżeli użytkownik nie opłaci usługi. Przez wielu domniemany okres 6 miesięcy wydaje się być mitem. Czy tak jest naprawdę? Ciężko to zweryfikować we własnym zakresie z kilku powodów. Po pierwsze – ryzykuje się w ten sposób utratą wielu spędzonych godzin przy produkcjach. Po drugie – by przeprowadzić ten eksperyment potrzeba minimum pół roku. W związku z tym postanowiłem skontaktować się z polskim supportem PlayStation. Po pozyskaniu odpowiedzi spodziewajcie się aktualizacji tego tekstu o oficjalne stanowisko wymienionej firmy.

Być może doświadczyliście już tej ewentualnej, niemiłej sytuacji w przypadku nieodnowienia Plusa? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach.