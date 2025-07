PS Plus “dopiero się rozkręca”. Sony składa ważną obietnicę

Sony świętuje 15 lat PS Plus i zapowiada, że to dopiero początek. Gracze mogą liczyć na kolejne nowości i atrakcje w przyszłości.

Zaczęło się na PS3, a dziś mamy trzy rozbudowane progi abonamentu. PS Plus ma już 15 lat, a Sony celebruje rocznicę sentymentalnym zwiastunem i jednocześnie składa obietnicę na przyszłość.

PS Plus nabiera impetu

Wideo przygotowane z okazji 15-lecia PS Plus to przegląd najważniejszych momentów i ewolucji usługi, od czasów darmowych gier na PlayStation 3, aż po obecne, trzy poziomy abonamentu: Essential, Extra i Premium. Ten ostatni to nie tylko klasyki z PS1 i PS2, ale też chmurowe granie w nowe hity bez konieczności pobierania ich na dysk.

Najciekawsze jednak pada pod sam koniec zwiastuna. Pojawia się krótka, ale znacząca zapowiedź: „dopiero się rozkręcamy”. Sony daje do zrozumienia, że ma jeszcze sporo planów i chce stale rozwijać PS Plus. Nie tylko, by utrzymać obecnych graczy, ale też, aby przyciągnąć nowych.

Ostatnie miesiące były zresztą całkiem solidne. Do oferty PS Plus Extra trafiły m.in. Cyberpunk 2077 czy Twisted Metal 4, a lista tytułów wciąż rośnie. Firma nie ukrywa, że usługa subskrypcyjna to dziś jeden z najważniejszych filarów jej dochodu, więc inwestowanie w rozwój oferty jest dla nich priorytetem.

Pozostaje tylko pytanie, w którą stronę PS Plus pójdzie dalej. Fani liczą m.in. na więcej nowości AAA w katalogu premierowym i dodatkowe bonusy dla abonentów. Sony nie zdradziło konkretnych planów, ale wiemy przynajmniej, że 15 lat to dopiero początek tej usługi.

