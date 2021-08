PS Now na sierpień 2021. Czemu takich gier nie dodają ostatnio do Plusa?

Jesteśmy już po ogłoszeniu oferty PS Plus i PS Now na sierpień 2021. Okazuje się, że ponownie mamy do czynienia z sytuacją, gdy to usługa streamingowa ma znacznie ciekawsze tytuły.

Oczywiście może to być kwestią sporną – każdy ma różny gust i nie każdemu muszą odpowiadać te same gry. Ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że jest jakaś przeogromna przepaść między pozycjami, które trafią już zaraz do wymienionych abonamentów. O czym mówię? Rzućcie okiem na poniższe zestawienie:

Nier: Automata (jedynie do 1 listopada 2021 roku)

Ghostrunner

Undertale

Co by tu nie mówić, wielu pewnie się ze mną zgodzi – PS Now już jutro otrzyma 3 ogromne hity, które są na pewno ważne dla branży gamingowej. Niesamowity Nier, rodzimy Ghostrunner i jeden z największych hitów sceny niezależnej – Undertale. W porównaniu do Battle Royale, Plants VS. Zombies, które nie jest Plants VS. Zombies i symulatora tenisa… Pewnie przyznacie sami, jak to brzmi.

Cóż, pozostaje tylko liczyć, że w niedalekiej przyszłości dowiemy się na temat ewentualnego wprowadzenia tej usługi do grania w chmurze i w naszym kraju. Z jakiegoś powodu jej jeszcze w Polsce nie ma, a na pewno wielu polskich graczy ucieszyłoby się z takiej możliwości.

[Źródło: PlayStation Blog]