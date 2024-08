Telewizor Xiaomi TV A Pro 2025 za 2499 zł

W sklepie RTV Euro AGD możecie obecnie kupić fajny telewizor od Xiaomi o przekątnej 65 cali w atrakcyjnej cenie z okazji akcji “wietrzenie magazynów”.

Xiaomi TV A Pro to model z 2024 roku, który cechuje się przede wszystkim niską ceną w stosunku do tego, co oferuje. A oferuje między innymi przekątną 65 cali z wyświetlaczem QLED.

Specyfikacja:

Ekran: 65 “, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x3, USB x1

Dostawa zamówień jest darmowa.