Świetny telewizor LG nie tylko dla graczy już za 4 399 zł

Popularny i polecany dla graczy telewizor LG o przekątnej 55 cali kupicie obecnie w niższej cenie z kodem rabatowym w RTV Euro AGD.

LG oferuje 55-calowy ekran, a także odświeżanie do 120 Hz, co razem jest w stanie zadowolić każdego gracza na dowolnej platformie. Obecnie urządzenie to kupicie w niższej cenie.

Specyfikacja:

Ekran: 55 “, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: OLED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia, obsługa głosowa, ThinQ AI, Eko technologia OLED

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x3

