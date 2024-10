Resident Evil Village za jedyne 43,89 zł w wersji na Steam

Jedną z najlepszych części uwielbianego cyklu horrorów kupicie sporo taniej. Resident Evil Village w atrakcyjnej cenie w wersji na Steam na Instant-Gaming!

Resident Evil Village zabiera Was do spowitej śniegiem i mrozem europejskiej wioski nękanej przez wampiry i wilkołaki. Na pierwszy rzut oka nie brzmi jak klasyczna odsłonę Resident Evil, ale to dobrze, bo gra ma w sobie sporo z uwielbianej “czwórki”.

Grę otrzymacie w formie kodu na Steam.