Resident Evil 4 Remake o połowę taniej na PS4 i PS5

Jedna z najlepszych gier Capcomu w historii – Resident Evil 4 Remake – doczekało się sporej obniżki ceny w sklepie PS Store!

Wersję gry na PlayStation 4 i PlayStation 5 możecie teraz kupić za jedyne 84,50 zł, co stanowi przecenę aż o połowę w stosunku do regularnej kwoty. Warto, bo to naprawdę fantastyczne wskrzeszenie legendy survival horroru!

Oferta trwa do 2 listopada, do godziny 00:59 czasu polskiego.