Resident Evil 4 Remake Gold Edition w wersji na Steam w szalonej cenie

Nie jest to może historycznie najniższa cena, ale bardzo się do niej zbliża. Nadal to jednak świetna oferta na Resident Evil 4 Remake Gold Edition.

Resident Evil 4 Remake jest świetne, a edycja Gold jest nawet jeszcze lepsza, bo zawiera m.in. fabularny dodatek z Adą Wong w roli głównej. Do tego również paczka dodatkowych atrakcji w formie DLC i mamy kompletne doświadczenie!

Grę otrzymacie w formie kodu na Steam.