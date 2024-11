Pudełkowe Lords of the Fallen na PS5 za 79,99 zł na Allegro

Pudełkowe wydanie souslike’a Lords of the Fallen w wersji na konsolę PlayStation 5 kupicie już za niecałe 80 złotych na Allegro Black Weeks.

W oficjalnym sklepie Blue Games możecie natknąć się na świetną cenę za pudełkową edycję udanego RPG-a Lords of the Fallen. Tytuł utrzymano w ramach gatunku soulslike, czyli tak – jest to gra trudna.

Dostawa za darmo dla posiadaczy abonamentu Allegro Smart.