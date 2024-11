Pudełkowe Alone in the Dark na PC i konsole do kupienia taniej w Media Markt

Pudełkowe wydanie niezłego remake’u pierwszej części Alone in the Dark kupicie teraz w naprawdę fajnej cenie i to na każdą platformę.

Alone in the Dark nie okazało się może rewolucją porównywalną z takim choćby Silent Hill 2, ale to nadal nostalgiczna powrót w przeszłość dla fanów kosmicznej grozy rodem z kart powieści Lovecrafta. Naszą recenzję gry znajdziecie w tym miejscu.

Alone in the Dark w pudełku:

Darmowa dostawa.