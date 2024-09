PS5 Slim za 1690 złotych na polskim Amazonie

Polski Amazon ma bardzo dobrą ofertę na konsolę PS5 Slim w wersji Digital. Gracze chętni na ten sprzęt zapłacą za niego jedyne 1690 złotych!

PS5 Slim jest mniejsze, do tego oferuje również nieco wydajniejsze chłodzenie. Konsola jest w wersji Digital, ale możecie osobno dokupić czytnik płyt i zamontować go samodzielnie. To obecnie najniższa cena w polskim internecie.

Dostawa zamówień jest darmowa.