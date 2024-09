PS5 Slim z napędem taniej z kodem zniżkowym w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD możecie obecnie kupić przecenioną konsolę PS5 Slim w wersji z napędem w zestawie. Macie na to specjalny kupon.

PS5 Slim z napędem to odchudzona i nieco mniejsza wersja podstawowego modelu. Chętni mogą dokupić napęd na płyty osobno, ale w przypadku prezentowanej tu oferty jest już on dołączany do zestawu.

Dostawa zamówień jest darmowa.