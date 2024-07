Fantastyczny shooter Postal: Brain Damaged w historycznie najniższej cenie za niecałe 10 zł

Postal: Brain Damaged to naprawdę udany FPS w stylu boomer shooter, a za niecałą dychę zgarnięcie go w wersji na Steam. Powiem tylko, że warto!

Kilka godzin solidnej, przemyślanej, bezkompromisowej i szalonej jazdy za 10 złotych to naprawdę niezła opcja. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z naszą recenzją gry. Powiem tylko, że to jeden z najlepszych boomer shooterów na rynku!

Kod na grę otrzymacie w formie klucza na Steam.