No Man’s Sky o wiele taniej w wersji na Steam. Idealnie na najnowszą aktualizację

Po tonie aktualizacji i poprawek, No Man’s Sky wreszcie stało się dobre. Grę w wersji na Steam możecie teraz kupić o wiele taniej.

No Man’s Sky otrzymało aktualizację z okazji zbliżającego się Halloween. Do gry trafiło mroczne oblicze wszechświata, wraz z nowymi zadaniami czy mechanikami, jak choćby szeptami z innych wymiarów. Jeśli budzi to Waszą ciekawość, tytuł zgarniecie o wiele taniej.

Grę otrzymacie w formie kodu aktywacyjnego na Steam.