Mafia: Trilogy ponad 80% taniej. Poznajcie legendę za niewielkie pieniądze

W sklepie Instant-Gaming powróciła oferta na trylogię serii Mafia. Wyceniona na nieco ponad 40 złotych kolekcja sprawdzi się idealnie przed premierą czwartej części.

Mafia: Trilogy to remake pierwszej części kultowej serii, odświeżona “dwójka” oraz “trójka”. Wszystkie gry należą do udanych, choć pierwsze dwie odsłony to już klasyka. Remake również się udał, dzięki czemu możecie od razu rozpocząć zabawę w “nowym” wydaniu.

Kod na grę otrzymacie na platformę Steam.