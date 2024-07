Lies of P ponad połowę taniej w wersji na Steam

Lies of P możecie obecnie kupić z ponad 50-procentową zniżką na Instant Gaming. Za kod na Steam zapłacicie tylko 123,47 zł.

Lies of P to ceniony soulslike wzorowany na Bloodborne, który zabiera nas do mrocznego świata… Pinokia. Pomysł może i dziwny, ale to jedna z najgorętszych premier 2023 roku.

Kod na grę otrzymacie w wersji na Steam.