Konsola LOGITECH G Cloud Gaming Handheld taniej o 600 zł!

W sklepie internetowym Media Expert możecie kupić znacznie taniej konsolę przenośną LOGITECH G Cloud Gaming Handheld. Cena jest naprawdę okazyjna!

Link do oferty znajdziecie poniżej – pamiętajcie o użyciu kodu rabatowego:

LOGITECH G Cloud Gaming Handheld – 999 zł z kodem WW0507-110724

Konsola to idealne urządzenie do grania w chmurze. Ma bardzo wytrzymałą baterię i pozwoli nam ogrywać tytuły z m.in. GeForce NOW czy Xbox Cloud. Opcji jest sporo i to po prostu świetna maszynka do gamingu.