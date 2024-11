Horror dla fanów Resident Evil za jedyne 5,66 zł w wersji na Steam

Udany, choć zdecydowanie niskobudżetowy horror Them and Us dla fanów serii Resident Evil możecie kupić z gigantyczną przeceną na Instant-Gaming.

Them and Us to horror utrzymany w duchu klasycznych odsłon serii Resident Evil czy Silent Hill. Jako kilka różnych postaci staniemy do walki z żywymi trupami czy kultystami, zarządzając zasobami i odkrywając kolejne karty historii.

Kod na grę otrzymacie w wersji na Steam.