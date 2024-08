Detroit: Become Human na Steam w niezwykle atrakcyjnej cenie

Detroit: Become Human to jedna z najlepszych narracyjnych gier w historii. Za niecałe 50 złotych wersja na Steam to bardzo dobra oferta.

Jeśli lubujecie się w science-fiction, robotach, androidach i elektrycznych owcach (taki żarcik), nie możecie przegapić wykreowanego przez Quantic Dream Detroit: Become Human. Tytuł oferuje nieliniową historię rozpisaną na wiele postaci, ze wciągającymi wątkami w roli głownej.

Kod na grę otrzymacie w wersji na Steam.