Cztery świetne gry Wolfenstein za jedyne 59,99 zł na Steam

Chętni na całą kolekcję “nowożytnych” odsłon serii Wolfenstein? Na Steam wystartowała naprawdę niezła promocja na aż cztery gry w pakiecie!

Wolfenstein: The New Order, samodzielny dodatek The Old Blood oraz kontynuacja w postaci The New Colossus okazały się nie tylko genialnym wskrzeszeniem nieco zapomnianej marki, ale i naprawdę dobrym FPS-ami. W pakiecie jest też kooperacyjne Youngblood, ale to… lepiej pomińmy milczeniem.

Na zestawie oszczędzicie aż 84%.