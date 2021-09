Promocje dnia – za darmo Battlefield 1: W imię cara, tańszy PS Plus i wyprzedaż gier na PlayStation

Dzisiejszą ciekawostką jest dzisiejszy dzień tygodnia, czyli środa. Przed środą znajduje się wtorek, a po środzie czwartek. Dobra, a teraz na poważnie, bo do złapania jest za darmo DLC do Battlefield 1. Poza tym możecie kupić PS Plus taniej, a także inne gry na konsole PlayStation.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Tańsze 12 miesięcy na PS Plus w Enebie

Mamy niezłą okazję na zakup rocznego PS Plus za 177,39 zł. Wszystkie informacje znajdziecie w linku poniżej. Tam też jest kodzik, który należy wpisać, aby otrzymać rabat.

Dodatek do Battlefield 1 do odebrania za darmo na wszystkich platformach

Jeśli gracie w BF1 (a dużo osób jeszcze grywa) i nie macie DLC W imię cara, to możecie teraz go dostać zupełnie za darmo. Niezależnie od tego, czy gracie na PC czy konsoli. Wystarczy, że macie podstawową wersję gry (co jest chyba dość logiczne).

Rabacik na gry w PS Store

Zamierzacie kupować gry na konsole Sony? Proponujemy link poniżej, bo są tam instrukcje, jak zaoszczędzić robiąc zakupy. Znajdziecie tam też listę wybranych gier na promocji.

Jeśli wybrane przez nas promocje nie przypadły Wam do gustu, to poniżej znajdziecie masę innych dobrych okazji.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

I jak, kupiliście coś?