Promocje dnia – ekskluzywny rabat na wszystkie gry, darmowe dodatki do Battlefield i tanie doładowanie do PS Store

Jak ten czas szybko leci. Dopiero co była niedziela, a już jest środa. Niezależnie od dnia warto skorzystać z promocji. Dzisiaj proponujemy tańsze doładowanie do PS Store, niemały rabat na wszystkie gry, a także zupełnie darmowe DLC do dwóch gier z serii BF.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Do kupienia jest tańsze doładowanie PS Store

Macie może ochotę doładować swoje konto PS Store za 100 zł? Jeśli tak, to proponujemy poniższą ofertę. Dzięki niej zaoszczędzicie około 20 zł. Chyba warto, czyż nie? Więcej informacji w linku poniżej.

Rabaty na gry i dodatki na Enebie

Możecie kupować gry wraz z DLC jeszcze taniej na Enebie. Z naszym specjalnym kodem otrzymacie 14% zniżki na zakupy. Bierzcie i korzystajcie.

Morskie darmowe dodatki do dwóch gier Battlefield

Jeśli gracie w Battlefield 1 albo Battlefield 4 (lub oba), to możecie zgarnąć dwa rozszerzenia zupełnie za darmo. Oczywiście, gdy jeszcze ich nie macie. Niespokojne wody i Wojna na morzu są dostępne z free na wszystkie platformy, czyli PC i konsole Sony oraz Microsoft.

Jeśli wybrane przez nas promocje nie przypadły Wam do gustu, to poniżej znajdziecie masę innych dobrych okazji.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co kupiliście!