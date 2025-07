Wielka promocja na polską grę. Przygoda niczym serial Netfliksa za 4 zł

Jeśli szukasz mocnej historii z dusznym klimatem i znakomitą obsadą, to właśnie trafiła się świetna okazja. Fort Solis, polski thriller sci-fi, kosztuje teraz grosze i to prawie dosłownie. Gra dostępna w wersji na Steam została przeceniona aż o 96% i kupisz ją już za 4,26 zł!

Promocja na polską grę, tylko 4 zł

W Fort Solis trafiamy na opustoszałą marsjańską bazę górniczą, gdzie bohater, grany przez Rogera Clarka (znanego z Red Dead Redemption 2), próbuje odkryć, co stało się z załogą. Jest ciemno, burza zbliża się nieubłaganie, a sytuacja coraz bardziej wymyka się spod kontroli. Całość przypomina serial Netflixa – można przejść ją na raz albo dawkować sobie fabułę rozdział po rozdziale.

To, co wyróżnia Fort Solis, to nie tylko świetny klimat i fabuła, ale też oprawa audiowizualna. Dzięki Unreal Engine 5.2 gra wygląda fenomenalnie, a animacje twarzy dodają całości realizmu. Swoje robi też głosowy dream team: oprócz Clarka usłyszymy tu m.in. Troya Bakera (The Last of Us) i Julię Brown. Całość składa się z czterech rozdziałów, które można przechodzić w dowolnym tempie, niczym odcinki serialu science fiction z najwyższej półki. A przynajmniej tak obiecują twórcy.

Za produkcję odpowiadają polskie studia Fallen Leaf i Black Drakkar Games, więc tym bardziej warto dać tej pozycji szansę. Zwłaszcza że przy takiej cenie ryzyko jest zerowe. Jeśli lubisz zamknięte przestrzenie, klaustrofobiczne lokacje i sci-fi z nutą thrillera, to ten zakup cię nie zawiedzie. A jeśli jeszcze nie znasz Fort Solis – teraz jest najlepszy moment, by nadrobić zaległości i sprawdzić, jak wygląda polski kosmiczny dramat w pięknym wydaniu.

