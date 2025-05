Część największych nadchodzących produkcji Ubisoftu została przesunięta na rok 2026 i 2027. No, oprócz Prince of Persia: Sands of Time Remake.

Wygląda na to, że sukces Assassin’s Creed: Shadows sprawił, iż Ubisoft postanowił nieco zwolnić. Francuska korporacja udostępniła najnowszy raport finansowy. Wynika z niego, iż najnowsza część serii Assassin’s Creed wygenerowała drugie najwyższe przychody pierwszego dnia sprzedaży w historii całego cyklu. Warto w tym momencie zaznaczyć, że Shadows było opóźniane, ale ostatecznie doszlifowanie gry się opłaciło. Teraz firma zamierza zrobić to samo w kwestii innych ważnych projektów.

Ubisoft opóźnia swoje największe gry…

Nie wiemy dokładnie, o jakie tytuły chodzi, ale wiadomo, że część największych nadchodzących produkcji przesunięto na lata 2026 oraz 2027. Informację tą ujawniono podczas najnowszej prezentacji wyników finansowych firmy. Wynika ona z nowej strategii wydawniczej, która ma na celu poprawę jakości gier.

Yves Guillemot, dyrektor generalny Ubisoftu, zasugerował jednak, że chodzi o gry z flagowych marek takich jak Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division i Ghost Recon.

…z wyjątkiem Prince of Persia: Sands of Time Remake

Dobrą wiadomością jest fakt, że część tytułów – jak długo oczekiwany remake Prince of Persia: The Sands of Time – firma wciąż planuje na rok fiskalny 2025, kończący się w marcu 2026. Można więc zakładać, że gra zadebiutuje w pierwszym kwartale przyszłego roku. Do tego grona zaliczają się także Anno 117: Pax Romana, Rainbow Six Mobile i The Division Resurgence.

