Premiery gier listopad 2021. 10 mocarnych gier, o których od dawna marzyli gracze

Tak dobrych gier życzylibyśmy sobie każdego miesiąca. Szykujcie się na genialne premiery gier na listopad 2021.

Jak to dobrze, że przestawiliśmy zegarki na czas zimowy. Ta jedna dodatkowa godzina bardzo przyda się z okazji nadchodzących premier gier. W najbliższych dniach na scenie konsolowej i pecetowej pojawią się giganci w swoich gatunkach. Rzecz jasna gierki te trzeba będzie koniecznie sprawdzić. Konkretne tytuły przedstawiamy w ramach materiału wideo oraz klasycznego tekstu.

Najlepsze premiery gier listopad 2021

Just Dance 2022

Platformy: PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 4 listopada

Producent: Ubisoft

Wydawca: Ubisoft

Gry nie tylko bawią, ale i uczą. W tym przypadku Just Dance pozwala rozruszać zasiedziałe kości, przyswoić idealne ruchy na mniejsze i większe potańcówy. W towarzystwie wielu popularnych piosenek pop można trenować do woli umiejętności taneczne. Jednakże gierka ta sprawdzi się również na domowych imprezach, szczególnie gdy Ciebie i gości złapie po małej dawce Piccolo mała zwiecha.

Call of Duty: Vanguard

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 5 listopada

Producent: Sledgehammer Games

Wydawca: Activision Blizzard

Na dzień dobry mamy wystrzałową premierę nowej odsłony serii Call of Duty. A w niej znajome krajobrazy z II wojny światowej, kampania podzielona na historię kilku kamratów, i jak zwykle mnóstwo akcji z efektownymi skryptami. Prawdopodobnie przygotowano dla nas 7-8 godzin rozrywki w różnych zakątkach świata, gdzie poezją dla uszu będą potężne wybuchy i świst przelatujących obok głowy pocisków. Nie będzie to nic nadzwyczajnego, ale do nazistów zawsze przyjemnie postrzelać.

Forza Horizon 5

Platformy: PC, XSX, XONE

Data premiery: 9 listopada

Producent: Playground Games

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Niektórzy lubią zapach napalmu o poranku, inni zaś zaciągać się bezołowiową benzyną. Jeśli należycie do tej drugiej grupy to szykujcie swoje nozdrza na cyfrowe perfumy Forza Horizon 5. Od twórców gry dostaniemy bilet w jedną stronę do Meksyku, który jak już wiadomo jest największą mapą w historii serii. Ale to nie koniec atrakcji – w nowej części zobaczymy także rekordową liczbę samochodów, mnóstwo opcji tuningu, a nawet nowe zjawiska atmosferyczne.

Football Manager 2022

Platformy: PC, XSX, XONE

Data premiery: 9 listopada

Producent: Sports Interactive

Wydawca: SEGA

Seria Football Manager to swego rodzaju studnia bez dna, w której na setki godzin zatracają się fani gatunku. Czy tym razem będzie tak samo? Nie spodziewajcie się niczego innego jak najlepszego symulatora piłki nożnej. Tutaj spełnicie swoje marzenia a zostaniu trenerem ulubionego zespołu. Tak jak w rzeczywistości, dobre wyniki sportowe osiągniemy tylko poprzez odpowiedni wybór taktyki i właściwe zarządzanie piłkarzami.

Jurassic World Evolution 2

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 9 listopada

Producent: Frontier Developments

Wydawca: Frontier Developments

W alternatywnej rzeczywistości dinozaury mają się świetnie. Siedzą sobie grzecznie w parku rozrywki, objadając się turystami i naukowcami. Aby jednak temu zapobiec, należałoby zatrudnić dobrego zarządcę parku. Może chcecie sprawdzić się na tym stanowisku? Jest to możliwe w kontynuacji Jurassic World Evolution, czyli grze strategiczno ekonomicznej. Waszym zadaniem będzie nie tylko opieka nad bestiami, ale też rozbudowa parku jurajskiego z zachowaniem rentowności biznesu.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 11 listopada

Producent: Rockstar Games

Wydawca: Rockstar Games

Chyba wszyscy wolelibyśmy zagrać w GTA VI, ale tymczasem musimy zadowolić się odświeżoną trylogią GTA. Mowa o trójeczce, Vice City i San Andreas, więc naprawdę świetnych gierkach. To niemal te same produkcje z dawnych lat tylko z nowym stylem graficznym. Dość mocno rzuca się w oczy komiksowa kreska, dodatkowe efekty oświetlenia i szczególnie nowe modele postaci. Cała reszta wydaje się nienaruszona, co może być wadą i jednocześnie ogromną zaletą.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 11 listopada

Producent: Bethesda Softworks

Wydawca: Bethesda Softworks

Można pogubić się w tym, ile edycji Skyrim do tej pory wypuściła na świat Bethesda. Bądź co bądź, to jeden z największych RPG-ów w dziejach branży, toteż może zasługuje na kolejną wersję. Jednak nie oczekujcie od niej zbyt wiele. Niewątpliwą nowością jest oficjalna integracja z popularnymi modyfikacjami. Do gry wrzucono ponad 500 fanowskich modów, które uwzględniają nowe zadania, ekwipunek, zaklęcia, bossów czy system wędkarstwa.

Sherlock Holmes: Chapter One

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 16 listopada

Producent: Frogwares

Wydawca: Frogwares

Czy patrzymy na przyszłego króla przygodówek? Niestety tym razem jabłko spadło daleko od jabłoni, odkrywając inną twarz Sherlocka Holmesa. Twórcy nie pozbyli się elementów detektywistycznych, fabularnej intrygi, aczkolwiek bardzo wyraźny jest mariaż z rozgrywką nastawioną na strzelaniny i bitki. Na szczęście jest coś, co spodoba się nawet konserwatywnym fanom serii – asem w rękawie jest nieliniowa historia, która podlega pod decyzje gracza.

Battlefield 2042

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 19 listopada

Producent: EA DICE / Digital Illusions CE

Wydawca: Electronic Arts Inc.

I doszliśmy do kolejnej puenty naszego zestawienia miesiąca, jakby nie było bardzo przyjemnej dla fanów strzelanek. Battlefield 2042 jest przynętą na graczy spragnionych demolki, rywalizacji i nowości w rozgrywce sieciowej. Świeżość mają zapewnić ciekawe tryby gry (m.in. Portal z dostępem do armii z różnych epok), system zniszczenia powiązany z gwałtownymi zjawiskami pogody, a także wielkość zmagań na mapach aż do 128 osób. To będzie wojna jakiej jeszcze w grach nie widzieliśmy.

Asterix & Obelix: Slap them All!

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 25 listopada

Producent: Mr. Nutz Studio

Wydawca: Microids / Anuman Interactive

Może chcecie odpocząć od zewsząd lejącej się krwi, nieznośnego pisku hamowania lub skomplikowanych historii, gdzie trzeba podejmować trudne decyzje? Mamy coś w sam raz do odmóżdżającej zabawy. Mianowicie klasyczny brawler z kolorowego uniwersum dzielnych Galów. W grze wcielamy się w Asterixa lub Obelixa i dziko naparzamy wszelkich przeciwników, łącząc ciosy w najróżniejsze combosy. Dodatkową zachętą jest bajkowa oprawa graficzna i fabuła opierająca się na komiksowych przygodach znanych bohaterów.