Pierwsza siłownia dla graczy. Tutaj nie zrobisz tricepsa, ale dostaniesz własnego trenera

W kraju kwitnącej wiśni zaczęła funkcjonować pierwsza na świecie esportowa siłownia. Esport Gym Tokyo to świetne miejsce, gdzie każdy za opłatą będzie mógł profesjonalnie podnieść swoje umiejętności w grach.

By trenować profesjonalnie esport, nie wystarczy mieć tylko skilla w danej produkcji. Niestety, często jest tak, że potrzebny będzie do tego jeszcze dobry sprzęt. Nie każda drużyna może sobie też pozwolić na zorganizowanie własnego gaming house’u, by spotkać się na treningi. Na szczęście powstało w końcu miejsce na świecie, które może takim osobom pomóc w treningu.

W Tokio funkcjonuje już pierwsza siłownia esportowa. Wielu mogłoby się zastanawiać czym to miejsce różni się od kafejki internetowej. Otóż po pierwsze będziemy mieli tam dostęp do silnych komputerów oraz akcesoriów dedykowanych profesjonalnemu gamingowi.

Po drugie funkcjonuje tam abonament w cenie 50 dolarów na miesiąc. Oczywiście nie będziemy musieli go zakupić, by korzystać z tamtejszych usług. 180 minut treningu ma kosztować 13 dolarów. Przewidziana została również profesjonalna pomoc trenerska, która ma kosztować 25 dolarów za godzinę.

Bez wątpienia inicjatywa Japończyków to świetny pomysł. Szczerze mówiąc, spodziewałbym się, że za niedługo powstanie więcej takich miejsc na świecie. Esport na całym świecie staje się coraz bardziej popularny, dlatego więcej będziemy słyszeć o podobnych pomysłach.

Warto wspomnieć, że dotyka to także naszego rodzimego rynku. Jeżeli kariera esportowa jest Waszym marzeniem lub chcielibyście, by Wasza praca była związana ze sportem elektronicznym, na pewno zainteresuje Was pierwsza w Polsce uczelnia z takim kierunkiem. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.