Kontrowersyjny FPS teraz dużo taniej. Takiej okazji lepiej nie przegapić!

Miłośnicy brutalnych i niepoprawnych strzelanek mają powód do radości, ponieważ Postal: Brain Damaged można teraz kupić taniej w sklepie Instant Gaming. Cena gry została obniżona do około 12,34 zł (plus dodatkowe opłaty transakcyjne), co stanowi świetną okazję dla fanów serii Postal i klasycznych FPS-ów z lat 90.

Powrót do przeszłości z nowym szaleństwem

Powrót do przeszłości z nowym szaleństwem

Postal: Brain Damaged to spin-off popularnej serii Postal, który przenosi gracza w surrealistyczny świat rodem z sennych koszmarów głównego bohatera. Tym razem twórcy postawili na rozgrywkę inspirowaną dawnymi shooterami, takimi jak DOOM czy Quake. Szybka akcja, nietypowi przeciwnicy i ogromna dawka absurdu to główne cechy tej produkcji.

Gra oferuje kampanię pełną pokręconych poziomów, groteskowego humoru i całej masy krwawej rozwałki. Zamiast realistycznej grafiki, stylizowana oprawa i dynamiczna ścieżka dźwiękowa, która doskonale oddaje klimat szalonych lat 90.

Źródło: Steam, Instant Gaming