Nowa gra grozy inspirowana klasykami z PS2 w niższej cenie. Najtaniej na PC!

Kilka dni temu – 22 kwietnia 2025 roku – na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S zadebiutowało Post Trauma. Mowa tutaj o przygodowej grze akcji utrzymanej w konwencji psychologicznego survival horroru. Jest to jednoosobowy projekt studia Red Soul Games. Deweloper w tym przypadku inspirował się prawdziwą klasyką gatunku, głównie serią Silent Hill.

Post Trauma dostępne w niższej cenie na PC

Jeżeli należycie do miłośników tego typu klimatów, mamy dla Was znakomitą wiadomość. Produkcja jest aktualnie dostępna w internetowym sklepie Instant Gaming w niższej cenie. Ba, jest to aktualnie najlepsza cena na rynku według danych serwisu GG Deals. Choć oryginalna cena może nie zwala z fotela, ponieważ wynosi „jedyne” 59,99 zł, to i tak zawsze możemy przecież zaoszczędzić.

Co do samej produkcji, mamy tutaj do czynienia z historią Romana, konduktora, który po ataku paniki z jakiegoś powodu obudził się na stacji metra. Szybko orientujemy się, że jest to wręcz surrealistyczny wymiar rzeczywistości. Bohater nie rozpoznaje żadnych oznaczonych na pobliskiej mapie stacji, zaś każda następna lokacja zdaje się straszniejsza od poprzedniej. Naszym zadaniem jest odnaleźć drogę ucieczki. Do przeżycia będą nam jednak potrzebne spryt oraz cierpliwość (mile widziane są także stalowe nerwy).

